Алматы. 22 мая. КазТАГ – Полеты из Атырау в другие города РК планируют возобновить с 25 мая, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РК с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города РК по следующим направлениям:

— «Air Astana»

1. Атырау – Алматы, Атырау — Нур-Султан – семь рейсов в неделю.

— «SCAT»

1. Атырау – Нур-Султан — пять рейсов в неделю (с 1 июня — 7);

2. Атырау – Актау — семь рейсов в неделю (с 1 июня — 14).

— «Qazaq Air»

1. Атырау – Актау, Атырау – Актобе, Атырау – Уральск – четыре рейса в неделю;

2. Атырау – Шымкент — семь рейсов в неделю.

— «Fly Arystan»

1. Атырау – Шымкент – три рейса в неделю (с июля)», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями.

Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте МЗ РК.

«Принимая во внимание увеличивающийся спрос на авиаперевозки в летний период, количество рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом спроса и санитарно-карантинных мер министерства здравоохранения РК. Таким образом, с 25 мая текущего года все аэропорты будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке», — резюмируется в сообщении.

14 мая сообщалось, что после режима ЧП были возобновлены авиарейсы из Нур-Султан и Алматы в Шымкент, Актау и Уральск.