Реальная базовая ставка с пересмотром прогноза инфляции может опуститься до нуля – НБ РК

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Реальная базовая ставка с пересмотром прогноза инфляции может опуститься до нуля, сообщается в ответе председателя Национального банка Республики Казахстан (НБ РК) Ерболата Досаева на запрос группы депутатов мажилиса.

«Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении, то есть, за минусом фактической годовой инфляции (6,8% по итогам апреля), уже ниже равновесного нейтрального уровня в 3-3,5%. А с учетом пересмотренного прогноза по инфляции до 9-11% по итогам текущего года, реальная базовая ставка может сложиться еще ниже, вплоть до нулевого значения», — сообщил Досаев, отвечая на депутатский запрос касательно снижения базовой ставки.

В этих условиях, по его словам, «дальнейшее значительное снижение базовой ставки Национального банка будет иметь негативные последствия для экономики в долгосрочной перспективе».

«Среди них следует выделить изменение валютных предпочтений при сбережениях в пользу иностранной валюты и рост девальвационных ожиданий, систематическое недостижение цели по инфляции и низкое доверие населения и рынка к денежно-кредитной политике, повышение неопределенности у экономических агентов и повышение рисков банковской системы. Также необходимо отметить, что значительное снижение базовой ставки приведет и к снижению ресурсной базы банковской системы», — считает глава Нацбанка.

Он уточнил, что согласно методике АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» «максимальные рекомендуемые ставки по депозитам физических лиц напрямую зависят от базовой ставки».

«Соответственно, при значительном снижении базовой ставки предельные ставки по вкладам будут также снижаться, что приведет к их оттоку из банковской системы. Таким образом, решения по снижению базовой ставки не могут быть основными мерами для оживления экономики. Для качественного и устойчивого роста важны структурные преобразования экономики и повышение ее диверсификации, тогда как монетарная политика не располагает инструментарием для разрешения структурных проблем», — пояснил председатель НБ РК.

По его словам, инструменты денежно-кредитной политики эффективны для сглаживания отклонения от долгосрочных тенденций в экономике, возникающего под действием различных макроэкономических шоков.

«Национальный банк продолжит внимательно отслеживать развитие событий и в условиях кризисного периода готов задействовать все возможные инструменты для смягчения негативных последствий для экономики и обеспечения макроэкономической стабильности. В рамках мандата по обеспечению стабильности цен Национальный банк будет продолжать осуществлять меры по контролю за инфляционным фоном», — заверил Досаев.

Как отметил глава Нацбанка, «учитывая риск значительного снижения экономической активности в стране на фоне ухудшения внешних и внутренних условий, Национальный банк 6 апреля 2020 года принял решение снизить базовую ставку до 9,5%».

«Во избежание перетока ликвидности с денежного на валютный рынок, коридор ставок был расширен до +/-2%. В комплексе с другими реализующимися антикризисными мерами Национального банка и правительства решение о снижении базовой ставки направлено на сглаживание негативных последствий распространения коронавируса и поддержку деловой активности, в том числе через увеличение кредитования. 27 апреля текущего года очередным решением Национальный Банк сохранил базовую ставку на прежнем уровне», — напомнил Досаев.