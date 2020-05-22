Все открывшиеся субъекты бизнеса в Алматы должны быть готовы к проверке – акимат

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Все открывшиеся субъекты предпринимательства в Алматы должны быть готовы к проверке на соответствие санитарным нормам, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Изначально городским штабом вопрос аудита был поставлен во главу угла. Предприниматели должны были показать договоры на проведение дезинфекции и обеспечить сотрудников СИЗами. Эти нормативы достаточно жесткие. На втором этапе смягчения карантина была разрешена работа автомоек, СТО, шиномонтажа, и через районные акиматы мы их до сих пор аудируем. На третьем этапе был вопрос по салонам красоты, которым дали возможность самостоятельно зарегистрироваться и открыться. Но все они должны быть готовы в последующем к проверке и в случае несоблюдения санитарных норм могут быть подвергнуты административному наказанию», — сказал Оразалин на брифинге в пятницу.

Ранее сообщалось, что многие предприятия в Алматы для получения разрешения на работу проходят аудит трижды.

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