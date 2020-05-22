Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер южный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 23 мая ожидается гроза, ветер южный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Днем в субботу в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

«23 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер южный днем местами 18 метров в секунду. В Костанае 23 мая ожидается ветер южный, днем порывы 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 23 мая ожидаются гроза, град.

«23 мая в Мангистауской области местами ожидается гроза, днем пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Актюбинской области в субботу днем ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 23 мая ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.

«23 мая в Атырауской области на западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 23 мая ожидается ветер юго-восточный порывы 18 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.