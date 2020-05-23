Как подготовиться жителям Европейского региона к долгому и жаркому лету, рассказали в ВОЗ

Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Как подготовиться жителям Европейского региона к долгому и жаркому лету, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает служба новостей ООН.

«В ближайшее время вероятность экстремальной жары увеличится для 31 крупного города в Европейском регионе ВОЗ, включая Москву. Предстоящее лето обещает быть долгим и жарким, поэтому необходимо принять меры по защите от возможных последствий такой погоды для здоровья людей. В нынешнем году эта задача приобретает особую важность из-за пандемии COVID-19», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что пандемия, как считают эксперты, будет лишь усугублять проблемы, вызываемые длительными периодами жары. Например, в случае действия карантинных мер людям в возрасте и тем, кто страдает некоторыми хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома – для них и жара, и вирус представляют особую опасность.

По данным исследований, в ближайшее время вероятность экстремальной жары увеличится для 31 крупного города в Европейском регионе (столицы стран Европейского союза плюс Лондон, Москва и Осло, а также Цюрих). Ученые рекомендуют создавать эффективные механизмы, чтобы смягчить последствия изменения климата. В частности, необходимо укреплять системы медицинского обслуживания, которые и без того работают на пределе, оказывая помощь пациентам с COVID-19.

Как уточняется, каждый год жара становится причиной проблем со здоровьем для множества людей, включая пожилых, грудных детей, людей, которые работают на открытом воздухе, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Жара может вызывать истощение и тепловой удар, а также усугублять существующие проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и психические заболевания. Негативные последствия жаркой погоды для здоровья в целом можно предотвратить, выполняя предписания органов здравоохранения и соблюдая рекомендации по защите от COVID-19.

«Во время периодов сильной жары важно в буквальном смысле держать голову (и не только) в холоде, чтобы избежать отрицательных последствий жары для здоровья.

В самое жаркое время дня старайтесь не выходить на улицу и не заниматься делами, требующими большого физического напряжения. Для посещения магазинов воспользуйтесь временем, специально отведенным для уязвимых групп населения, если такой порядок принят там, где вы живете. Держитесь в тени, не оставляйте детей или животных в припаркованных автомобилях, а если есть необходимость и возможность, проводите два-три часа в день в прохладном месте, соблюдая физическую дистанцию не менее 1 м от других людей.

Для охлаждения своего жилища используйте ночной воздух. Снижайте тепловую нагрузку внутри квартиры или дома в течение дня – для этого нужно закрыть шторы или жалюзи и выключить как можно больше электроприборов.

Носите легкую и свободную одежду, стелите легкое постельное белье, чаще принимайте прохладный душ или ванну и регулярно пейте воду, но только не подслащенные, не алкогольные и не содержащие кофеин напитки.

Старайтесь не выходить на солнце или на воздух, если температура выше +25, так как никто не доказал, что солнце или жара предупреждают или лечат COVID-19, а вот риск получить солнечный ожог или обусловленную перегревом болезнь у вас будет выше. Подхватить инфекцию COVID-19 вы можете независимо от того, насколько солнечной или жаркой будет погода, так что лучше правильно защищайте себя и других: регулярно мойте руки, кашляйте только в сгиб локтя или в салфетку и старайтесь не касаться лица.

Заботясь о себе, не забывайте поинтересоваться, как дела у ваших родных, друзей и соседей, особенно тех, кто большую часть времени проводят в одиночестве. Уязвимые люди в жаркие дни могут нуждаться в помощи, и, если кто-либо из ваших знакомых входит в группу риска, поддержите их, соблюдая при этом рекомендации в отношении физического дистанцирования.

Европейское региональное бюро ВОЗ рекомендует странам и регионам создавать и внедрять планы действий по охране здоровья при экстремальной жаре. В этом году ВОЗ настоятельно рекомендует пересмотреть существующие планы, чтобы включить в них меры по предупреждению распространения COVID-19», — советуют эксперты.