Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование президенту Пакистана Арифу Алви.

«Я разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной аварии. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это скорбное время, и упокоит души погибших своей любовью и милосердием. Также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении в субботу.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и народу этой страны в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крушения пассажирского самолета вблизи международного аэропорта «Джинна» города Карачи.