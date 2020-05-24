Алматы. 24 мая. КазТАГ – Число полицейских на блокпостах вдвое увеличили в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«В частности, укрепили блокпосты дополнительными планшетами. Кроме того, на многополосных участках для грузового и продовольственного транспорта отведена отдельная полоса, тем самым улучшена пропускная способность. Немаловажным также является и вопрос водительской дисциплины: где соблюдаются правила дорожного движения — там порядок», — отметил первый заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков

Как уточняется, с целью создания благоприятных условий для проезда транспортных средств через блокпосты, установленные по периметру города, департамент полиции Алматы увеличил на данном участке количество сотрудников полиции.