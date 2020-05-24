Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Представлен порядок изоляции прибывающих в Казахстан из-за рубежа, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Порядок изоляции лиц, прибывающих из-за рубежа: Согласно постановлению лиц, прибывающих из-за рубежа, будут изолировать до двух суток в карантинный стационар. Также в карантинный стационар будут госпитализироваться лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска, через госграницу РК на железнодорожном транспорте и автопереходах. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар», — заявила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Также отмечается, что в случае, если лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставляют справку с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее пять дней даты пересечения государственной границы РК, изолируются на дому в течение 14 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре.

«После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения. А лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на домашний карантин в течение 12 суток», — резюмируется в сообщении.