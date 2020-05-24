На $255 млрд за два месяца выросло богатство 25 миллиардеров – Forbes

Алматы. 24 мая. КазТАГ — Валентина Владимирская. На $255 млрд за период с понедельника 23 марта по пятницу 22 мая выросло богатство 25 миллиардеров, заявило издание Forbes.

«25 из самых богатых людей – миллиардеров в мире в списке Forbes стоят на колоссальные $255 млрд больше, чем (…) 23 марта», — говорится в информации.

Больше всех за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние увеличилось на $31,4 млрд, до $86,5 млрд. За последние два месяца акции Fаcebook выросли в цене примерно на 60% на 22 мая. Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

На $1,5 млрд меньше заработал основатель и глава Amazon Джефф Безос — $29,9 млрд, увеличив состояние, таким образом, до $146,9 млрд. Однако Безос остался самым богатым человеком в мире, по версии Forbes. В условиях пандемии спрос на услуги торговых онлайн-площадок вырос, что обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% смарта.

Глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани с марта увеличил свое состояние почти на $20 млрд, до $52,7 млрд. Амбани стал богатейшим человеком Азии в апреле после того, как Facebook объявил об инвестициях в размере $5,7 млрд в «дочку» Reliance Industries.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира стало составлять около $1,5 трлн, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров, отмечается в информации.