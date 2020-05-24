О проведении последнего звонка и вручении аттестатов рассказали чиновники Нур-Султана

Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – О проведении последнего звонка и вручении аттестатов рассказали в пресс-службе столичного акимата.

«25 мая в 1-10 классах проводится онлайн-последний звонок, 3 июня — церемония вручения аттестатов выпускникам школы, как мы уже сообщали, будет организована на территории школы, на открытом воздухе. Со строгим соблюдением саннорм. А дошкольные организации продолжат свою работу в режиме дежурных групп», — сообщает руководитель управления образования Шолпан Кадырова.

Как уточняется, 25 мая в 11.00 будет транслироваться поздравление министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова. Также, в этот день во всех школах пройдет онлайн-последний звонок для 1-10 классов, с возможным участием родителей, членов попечительского совета, успешных выпускников школ, представителей бизнеса.

«В текущем году выпускные мероприятия по рекомендациям МОН РК пройдут под эгидой «Birgemiz: ТҮЛЕК — 2020». 3 июня во всех школах пройдет вручение аттестатов для выпускников 11 класса и аттестатов «Алтын белгі». (…) После торжественной церемонии планируется посадка деревьев в «Аллее выпускников». На администрацию школ возложены меры по недопущению правонарушений в дни проведения выпускных мероприятий и строгого соблюдения санитарного и противоэпидемиологического режима», — отмечается в сообщении.