Шымкент. 24 мая. КазТАГ – В Шымкенте продлили карантин до 8 июня, сообщает пресс-служа акимата города.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения постановляю:

Продлить карантин и ограничительные меры на всей территории города Шымкент с 01 часов 00 минут 25 мая 2020 года до 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года.

Жителям, руководителям организаций, предприятий города Шымкент независимо от форм собственности до завершения карантина:

1) разрешен свободный выход из мест проживания я обязательным ношением масок при совместных прогулках двух и более человек и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

2) разрешен выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более трех человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

3) разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков (загородных домов);

4) при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков;

5) запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий и услуг по организации праздников;

6) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина и ограничительных мероприятий персоналом и посетителями», — написано в постановлении санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева в воскресенье.

Также в постановлении отмечено, что запрещено проведение последних звонков, выпускных баллов, прекращена деятельность дошкольных заведений всех форм собственности.