Какие ограничения введут при росте заболеваемости COVID-19 больше 7% в РК

Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане усиливаются меры по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией при приросте заболеваемости более 7% и ослабляются при 5% и менее, заявляется в новом постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.

В Казахстане усиливаются меры по предупреждению заболеваний COVID-19 при регистрации прироста заболеваемости в регионе на уровне более 7%.

В частности, для предупреждения распространения COVID-19 главный санврач постановил запретить массовые мероприятия, приостановить работу кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов и других, запретить выезд на международные мероприятия, за исключением выезда по медицинским показаниям, выезд-въезд на территорию регионов/городов с объявленным карантином и другое.

Однако, при приросте заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней будет разрешена деятельность объектов спорта для спортсменов до 50 человек и индивидуальные и групповые репетиции до 50 человек на объектах культуры без зрителей, постановил санврач.

Также разрешат работу кафе и ресторанов, в том числе летние павильоны с ограничением числа посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции, рассадки и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Для локализации очагов инфекции запрещается проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами (МИО) для карантина и при оказании медицинской помощи на дому медработниками, проведении эпидрасследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Также главный санврач запрещает использование кальянов в объектах общепита, разрешает посещение детских домов потенциальными родителями, приказывает соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим — установка санитайзеров, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка, проветривание в ТРЦ, рынках, ЦОНах, банях, объектах религиозного назначения, комхозяйства, пищевой промышленности, общепита, вокзалах, аэропортах, сфере услуг.

Требование проводить дезинфекцию общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта — не менее двух раз в день, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов, мойку пешеходных переходов, тротуаров, дорожек парков и скверов, площадей, прилегающей территории к вокзалам, дорогам и рынками другое остается в силе.

Реализацию продуктов питания разрешена только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов.

Обязательно соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на промышленных предприятиях, в том числе работающих вахтовым методом.

Сохраняется мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при акиматах и проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения.

Также минобороны обязывается обеспечить изоляцию на 14 суток после прибытия молодого пополнения в воинские части, а МВД — проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, лабораторное обследование на COVID-19, лечение больных, медицинское наблюдение за контактными, лицами с бессимптомным вирусоносительством и их изоляцию при выявлении случаев заболевания COVID-19 среди осужденных.