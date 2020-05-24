Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Ряд улиц перекроют в Нур-Султане с 24 мая, сообщает пресс-служа столичного акимата.

«Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана в рамках среднего ремонта улично-дорожной сети города ведутся работы на пересечении улиц Мангилик Ел – Керей и Жанибек хандары. В этой связи с 09.00 24 мая до 06.00 25 мая планируется перекрытие движения на данном перекрестке. Также с 23 по 27 мая планируется начать работы по ул. Торайгырова на участке от ул. Сейфуллина до ул. Джангильдина. А с 24 по 29 мая – по ул. Сатпаева на участке от Б. Момышулы до ул. Мунайтпасова. В связи с чем на указанных участках будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств. По ул. Сатпаева планируется выполнить работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как отмечается, жителям города рекомендуется заранее корректировать свой маршрут.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», — отмечают в акимате.