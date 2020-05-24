Атырау. 24 мая. КазТАГ – Карантин в Атырау продлили до 8 июня, сообщает портал «Мой город».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, учитывая регистрацию спорадических случаев на территории города Атырау и уровень прироста заболеваемости COVID-19 более 7% в течение семи дней среди населения Атырауской области постановляю продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойского района и поселка Макат Макатского района до 7.00 8 июня 2020 года», м- говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева.

До этого времени запрещено пресечение карантинной зоны Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области.

Жителям разрешили выходить из дома с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением маски. Передвигаться можно на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.

Также работу общественного транспорта полностью возобновили с 6.00 до 23.00.

Между тем по-прежнему запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому. Приостановление работы железнодорожного, автовокзалов и международного аэропорта города Атырау сохраняется, за исключением рейсов, согласованных с межведомственной комиссией при правительстве РК.

С 25 мая в Атырауской области возобновляется деятельность туристических агентств, разрешается посещение парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов и проведение ярмарок на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции.

Также возобновляется работа гипермаркетов, супермаркетов, продовольственных магазинов, кафе, ресторанов, кофеен, столовых, баров (за исключением кальянных) с допуском одновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек).