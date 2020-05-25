Костанай. 25 мая. КазТАГ — 23 грузовых вагона сошли с рельсов в Костанайской области, сообщает пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«24 мая в 14.40 при следовании грузового поезда по перегону Казанбасы-Апановка участка Кушмурун-Тобол Костанайской области машинист применил экстренное торможение из-за падения давления воздуха между вагонами по данным манометра локомотива. Состав с порожными вагонами следовал при скорости 68-70 км/час (на данном участке установленная скорость – 70 км/час). В результате осмотра локомотивной бригадой выявлен сход с рельс 23 вагонов, повреждение опоры контактной сети, железнодорожного пути», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, в данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий схода.

«Создана комиссия с участием представителей руководства АО «НК «КТЖ» и АО «КТЖ-Грузовые перевозки» по расследованию причин произошедшего», — резюмируется в сообщении.