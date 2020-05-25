Талдыкорган. 25 мая. КазТАГ — Житель Алматинской области подозревается в массовой подделке обуви Adidas, Nike и Reebok, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК выявлены факты незаконного использования товарных знаков Adidas, Nike и Reebok. Гражданин Республики Казахстан 1982 года рождения изготавливал поддельную спортивную обувь, тем самым причинив компаниям Аdidas AG (Германия) и Аdidas International Marketing BV (Нидерланды) ущерб в сумме Т19 млн», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе обыска на складе обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), несоответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.

«По данному факту расследовалось уголовное дело по части 1 статьи 222 (незаконное использование товарного знака – КазТАГ) УК РК», — резюмируется в сообщении.