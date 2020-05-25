«Поправки, расширяющие власть президента». «ГосСМИ оптимизируют в Казахстане». «Кому выгодно лишить русский язык официального статуса?». «Подвиг панфиловцев был». «Коронавирус правит стратегии»

Сетевой Казахстан 25 мая 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Усиление авторитарных тенденций». Поправки, расширяющие власть президента» — В казахстанский закон о чрезвычайном положении внесли изменения, расширяющие полномочия президента. Эксперты усматривают в поправках усиление авторитаризма и попытку перестроить правила игры под нового президента. Политолог и генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай УМБЕТАЛИЕВА считает поправку «опасной» с учетом политической ситуации, когда в стране нет сильных политических институтов.

KAZPRAVDA . KZ . «ГосСМИ оптимизируют в Казахстане» — Правительство РК утвердило Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, согласно которому ряд государственных СМИ будет оптимизирован. Это АО «Егемен Казакстан», АО «Казахстанская правда», АО «Хабар», АО «РТРК «Казахстан», ТОО «Қазмедиаорталығы», АО «Казтелерадио». Ожидается, что за счет этого удастся сократить государственное участие в части финансирования госмедиа.

PLATON . ASIA . «Подвиг панфиловцев был» — Историк Лайла АХМЕТОВА нашла новые документальные подтверждения героической обороны Москвы воинами Панфнловской дивизии — Например, впервые мы узнаём о таком: оказывается, главнокомандующий обращался напрямую к воинам дивизии. В начале декабря 1941 им зачитали приказ. В нём была одна фраза: «Прошу вас продержаться до 2 декабря. Иосиф Сталин». Такой приказ получила только Панфиловская дивизия. Дивизия продержалась, и именно через нее потом пошло контрнаступление под Москвой. Наши земляки оборонялись до последнего бойца. 3 декабря в полку Бауыржана Момыш-Улы, вместе с ним, раненым в позвоночник, оставался 71 человек. То есть потери громаднейшие, и они обороняли Москву, они держали Крюково до тех пор, как просил Сталин, пока не занятые врагом территории, то есть сибирские, дальневосточные дивизии не были приведены в действие и не перешли в контрнаступление. Подвиг был. И он был массовым. А поскольку всю дивизию наградить не смогли, то самой дивизии присвоили звание гвардейской. А командиру дивизии, генерал-майору Ивану Панфилову присвоили звание Героя Советского Союза.

EHONEWS . KZ . «Кому выгодно лишить русский язык официального статуса?» — В Казахстане не прекращаются попытки различных «общественных» активистов и национал-патриотических деятелей лишить русский язык официального статуса и вывести его из государственного делопроизводства. Каждый год в социальных сетях появляются петиции, под которые собираются многочисленные подписи, а последняя, по словам ее составителей, набрала более 100 тысяч. Эта кампания поддерживается и рядом «патриотических» СМИ и блогерами, что создает соответствующую атмосферу якобы массовой поддержки данных инициатив. Мы попытались выяснить насколько данные инициативы действительно пользуются поддержкой в обществе у экспертов и в каких целях запускаются данные петиции.

KZ . MEDIA . Евгений ЖОВТИС – ««Сага» о законе о мирных собраниях подходит к концу» — Осталась подпись президента и всё! Уже нет никаких сил всё это комментировать, используя профессиональные экспертные знания. Ссылаться на международное право, международные стандарты, международные обязательства нашего государства. Попробую напоследок, перед введением в силу этого закона, и потому что дискутировать уже практически нет никакого смысла, кое-что уточнить. Так сказать, на будущее…

CAMONITOR . KZ . «Бремя правления: как проявили себя новые акимы областей?» — За последние полтора года корпус глав регионов существенно «освежился». Но насколько новая генерация управленцев оправдывает надежды жителей вверенных им территорий? Этот вопрос становится актуальным уже в силу того, что в конце прошлого года эксперты одного из авторитетных исследовательских центров, проанализировав работу новичков, пришли к выводу, что произошедшая замена акимов не соответствует тем целям и задачам, которые декларирует государство. И, похоже, такая оценка небезосновательна. Для наглядности остановимся лишь на нескольких персонах.

TIME . KZ . «Не надо левачить!» — Премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН подписал 20 мая постановление правительства, согласно которому в стране разрешается временная регистрация автомобилей, завезенных из Армении до 1 февраля 2020 года. МВД обязано принять меры по регистрации этих автомобилей до 1 сентября текущего года. В итоге заложниками или даже потерпевшими такого решения стали законопослушные автовладельцы, считает председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард ЭДОКОВ. Если закон плохой, то его нужно менять, но нарушать закон нельзя никому — ни гражданам, ни государству.

«Когда уйдём со школьного двора» — Выпускные мероприятия в столичных школах пройдут на открытом воздухе, при этом учащиеся должны соблюсти принятый в их альма-матер дресс-код. Празднование окончания школы в ресторанах и кафе запрещено. А с 1 июня вновь заработают в штатном режиме все детские сады Нур-Султана. Об итогах 2019-2020 учебного года в столице и дальнейших планах рассказала на брифинге в пятницу руководитель городского управления образования Шолпан КАДЫРОВА.

«Истина — в зерне?» — “Герой” нашей недавней публикации — заместитель председателя правления Фонда проблемных кредитов (ФПК) Айдар УВАЛИЕВ — может быть причастен еще к одной неприглядной истории, освещавшейся на страницах нашего издания, — к зерновым махинациям.

FORBES . KZ . «Казахстанские банки могут увязнуть в антикризисных корректировках» — Мировое шествие коронавируса вкупе с обвалом нефтяных цен и последовавшим падением курса тенге – не повод для того, чтобы забыть об итогах AQR, оценки качества активов, проведенной Нацбанком в отношении 14 БВУ, под знаком которой прошел минувший год для банковского сектора. Ведь спустя время эпидемиологическая ситуация нормализуется, нефть подрастет и курс стабилизируется, в то время как системные проблемы банков никуда не денутся и даже усилятся после мартовского шока.

«Разъяснения Верховного суда РК комментируют юристы» — Правовые компетенции: основные положения разъяснений Верховного суда при разрешении споров по гражданским договорам и обязательствам в связи с введением ЧП. Вместе с тем Разъяснения не являются нормативным постановлением Верховного суда РК. По мнению авторов статьи, в целях формирования единообразия судебной практики в республике Верховному суду следует принять соответствующее нормативное постановление, дабы установить прямое действие и силу Разъяснений в РК.

IA — CENTR . RU . «Излечат ли экономику Казахстана бюджетные инъекции?» — Эффективность казахстанского антикризного пакета, реальную ситуацию с безработицей и то, какие регионы страны будут тяжелее всего восстанавливаться в «эпоху посткоронавируса», Ia-centr.ru обсудил с независимым казахстанским экономистом Александром ЮРИНЫМ — В то же время стоит отметить, что правительство Казахстана недавно заявило о разработке нового стратегического плана развития страны до 2025 г., который будет презентован в начале июля. Возможно, именно в этом плане будут отражены инициативы, направленные на глубокие структурные реформы экономики страны.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ- «Коронавирус правит стратегии» — В отличие от Комплексного плана по восстановлению экономического роста, который правительство Казахстана обсудило и согласовало со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, работа над новой редакцией другого важного документа – Стратегического плана развития до 2025 года – будет наверняка вестись кулуарно. Причина проста – в этом плане в условиях пандемии коронавируса обнаружились серьезные изъяны, а по ряду ключевых макроэкономических показателей намеченные цели выглядят недостижимыми.

VLAST . KZ . «Сексуально непросвещенные» — В Казахстане активно обсуждают поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», среди которых появились пункты о половом просвещении в школах страны и свободном доступе подростков старше 16-ти лет к медицинским услугам. Это раскололо общество на тех, кто поддерживает эти предложения и тех, кто подписывает петиции против. Vласть объясняет, почему стране нужно сексуальное образование и свободное посещение подростками врачей.

CARAVAN . KZ . «Кинематографистам, бизнесменам и всем поклонникам киноискусства: открытое письмо продюсера Гульнары Сарсеновой» — Разумеется, я понимаю, что в сложившихся обстоятельствах, может показаться, что кино — не такая уж важная составляющая жизни нашей страны и ее граждан. Наверное, есть вопросы и поважнее. Но давайте обратимся к нашей истории. Вспомним, что даже в годы Великой отечественной войны кинематографисты не прекращали свою работу. Более того, именно Казахстан стал пристанищем для всех кинематографистов Советского Союза в это тяжелое время, когда в Алматы было создано Центральное объединение киностудий. И сейчас я обращаюсь к своим коллегам-кинематографистам, представителям бизнеса и другим неравнодушным гражданам, имеющим возможность поддержать нашу отрасль в этот сложный период. Сегодня наш кинематограф как никогда нуждается в консолидации, в вашей защите и поддержке со стороны общества.

«Коронавирус головного мозга: правда о том, что происходит в стационарах, где лечат инфицированных больных» — Что происходит в стационарах, где лечат инфицированных больных, – рассказывает заведующая инфекционным отделением Павлодарской областной больницы им. Г. Султанова Жансулу ДУКАЕВА — Скажу только: кто у нас болел и благополучно выздоровел, просто отделались легким испугом благодаря тяжелому труду медиков. Но благодарности от них мы так и не дождались. Даже тяжелые пациенты, выйдя от нас здоровыми, продолжают ставить под сомнение наличие столь серьезной инфекции. Допустим, сын одной пациентки, которая с диагнозом COVID-19 сейчас находится в реанимации, считает, что вирус ей занесли медики мазком. И он же еще и угрожает, что позже будет поодиночке отлавливать врачей и расправляться с ними. Представляете?!

NP . KZ . «Маска “делового” человека» — Не зря говорят: кому война, а кому мать родна. Для одних период карантина связан с потерей доходов и борьбой за получение матпомощи в размере 42 500 тенге, для других он обернулся хорошей прибылью. Больше всего от коронавируса выиграла медицина и околомедицинские предприниматели.

EXCLUSIVE . KZ . «Еще одна причина, по которой Казахстан не стал супердержавой» — Продолжаем рассказ о том, как Казахстан упустил шанс сначала стать нефтяной державой, а потом и членом «ядерного клуба», а также о том, почему ДЖАКИШЕВУ снятся «японские сны»… Похоже, что Джакишев, этот, безусловно, талантливый человек, не связывает свою судьбу с Казахстаном. Его «японские сны» — это меседж, который он отправил в страну восходящего солнца. Вероятно, он понимает, что в Казахстане ему уже не удастся реализовать свои мечты. Но и выехать из страны ему тоже вряд ли позволят. Он слишком многое знает. Местом его нового пожизненного заточения станет родина.

365 INFO . KZ . «Создание минздравом нового ТОО может помочь «откатстроям»» — Прошлогодним планам минздрава создать единого оператора в области здравоохранения на базе ликвидируемого Национального научного центра онкологии и трансплантологии суждено сбыться. Ведомству дали зеленый свет. ТОО «Turar Healthcare» со 100% участием государства в уставном капитале будет отвечать за строительство новых 16 больниц вместо сносимых 40. Вопросы у общества вызывает как появление новой ТООшки, пусть даже государственной, так и планов по строительству. Своевременны ли они и не возникнет ли новых сомнительных схем по освоению бюджетных средств? Вот что об этом думает политолог Данияр АШИМБАЕВ.

LITER . KZ . ««Он лишь выполнял приказы руководства»: адмирал ВМС РК вступился за осужденного Жанзакова» — Экс-главнокомандующего ВМС РК Жандарбека ЖАНЗАКОВА осудили на шесть лет и лишили звания. Приговор суда Жандарбека Жанзакова адмирал Ратмир КОМРАТОВ назвал трагедией. Офицер считает, что произошла ошибка и ждет пересмотра дела. По словам адмирала, Жандарбек Жанзаков, подписывая договор, выполнял письменное указание руководства.

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