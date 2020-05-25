Алматы. 25 мая. КазТАГ — Акимату Алматы лучше раздавать разрешения вручную, чем создать 3D карту, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«С большим интересом смотрю на белое здание, которое строили для гостиницы и на жилой комплекс. Оба построены в очень опасной близости к водоохранной зоне, если не в самой такой зоне. Сатпаева-Весновка. При этом белое здание – такое ощущение – расположено на землях музея Кастеева. А красный жилой комплекс – впритык к парковке Нацбанка. (…) Мы, в компании 3 Element – неоднократно предлагали акимату создать настоящую 3D карту Алматы, где без участия чиновников автоматически определятся красные линии. Акимат так и молчит. Понимаю, лучше раздавать разрешения вручную: можно войти в положение застройщика», — написал Рысмамбетов на своей странице в Facebook.

Также он выразил мнение, «что кто-то в акимате Алматы заработал на разрешении строительства обоих зданий».

«Местные жители говорят, что гостиницу хотели под международную франшизу, но не нынешний акимат не дает акт ввода из-за водоохранной зоны. (…) Наш город уже созрел для открытой карты электронной, чтобы любой застройщик видел свои риски», — резюмировал Рысмамбетов.