Заявки не получивших 42 500 тенге граждан пересмотрят в Казахстане

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — Заявки не получивших Т42,5 тыс. граждан пересмотрят в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«В связи с обращениями граждан, несогласных с тем, что им не назначили выплату «42 500 тенге», министерством труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в правила назначения выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения (ЧП), регламентирующие алгоритм пересмотра заявлений граждан, которым не произведено назначение вышеуказанной выплаты», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве пояснили, что для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты «42 500 тенге», по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб.

«Заявление подается: работодателем

– за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц, при этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты; самостоятельно

– индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты», — следует из сообщения.

В минтруда отметили, что после рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты «42 500 тенге».

«Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которое формирует «электронный макет дела заявителя» и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты. В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба. Областной (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты «42 500 тенге». Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и далее – в филиал ГФСС», — проинформировали в МТСЗН.

В ведомстве уточнили, что «заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года» с учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей.

Перечень подтверждающих документов:

Для работодателей, подающих документы за своих работников:

— приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;

— документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);

— декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).

Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой:

— декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);

— документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).

Для лиц, работающих по ГПХ:

— договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.