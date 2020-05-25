Алматинским тургруппам могут разрешить выезд в область

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Алматинским туристическим группам могут разрешить выезд в область, сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Все решения будут приниматься исходя из создавшейся на тот момент эпидемиологической ситуации за городом, если она несколько стабилизируется. Мы сами понимаем, что люди устали сидеть, им нужно выехать, им нужен свежий воздух, при этом при сохранении всех норм – это и маски, и социальное дистанцирование. Но мы, возможно, и разрешим нашим горожанам выезжать на территорию Алматинской области, учитывая, в том числе, санитарно-эпидемиологическую ситуацию, которая будет на тот момент происходить в Алматинской области», — сказал Кожагапанов на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, разрешат ли туристическим группам из Алматы выезжать на природу в Алматинскую область.

При этом он отметил, что вопрос о выезде алматинцев на озеро Алаколь также будет решаться, исходя из эпидемиологической ситуации.