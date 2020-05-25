Алматы. 25 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Измерение температуры планируют отменить на блокпостах в Алматы, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«На сегодня на всех блокпостах стоят медицинские сотрудники – это медсестры, которые замеряют температуру. Но при этом нужно сказать, что в апреле и особенно в мае практически регистрация повышенной температуры не регистрируется, и мы сейчас рассматриваем в целом облегчить этот режим. И учитывая то, что 77% заболевших – это бессимптомные, также не имели не только таких симптомов, как кашель, одышка, или же боль в горле, но и, наконец, повышения температуры. Поэтому мы рассматриваем вопрос о снятии данных ограничений», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

При этом он напомнил, что проверки состояния здоровья проводятся не только на блокпостах, но и на объектах в городе.