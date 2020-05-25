МИД прекратил прием заявлений по утрате гражданства Казахстана

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Министерство иностранных дел прекратило прием заявлений по утрате гражданства Казахстана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с изменениями, внесенными в статью 31 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», с 25 мая 2020 года министерство иностранных дел Республики Казахстан прекращает прием заявлений по утрате гражданства Республики Казахстан», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнили в МИДе, по вопросам утраты гражданства Казахстана теперь можно обращаться в дипломатические представительства страны за рубежом.