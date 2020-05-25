Бывший замглавы отдела внутренней политики АП РК возглавил комитет межэтнических отношений

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Назначен председатель комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра информации и общественного развития РК Мажагулов Болат Бауржанович назначен на должность председателя комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Мажагулов с июля 2019 года был заместителем руководителя отдела внутренней политики администрации президента (АП), до этого с ноября 2010 года по июль 2019 года возглавлял управление культуры, архивов и документации Нур-Султана, а еще раньше – с декабря 2009 года по ноябрь 2010 года был директором столичного Дворца мира и согласия.