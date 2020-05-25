Токаев пригласил Эрдогана в Казахстан

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции процветания и благополучия», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что в ходе беседы президенты обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19.

«Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку действий Казахстана по предотвращению распространения вирусной инфекции, оказанию масштабной помощи гражданам, малому и среднему бизнесу. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере», — сказано в сообщении.

Наряду с этим стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов.

«В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить с визитом Казахстан», — добавили в Акорде.