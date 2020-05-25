Копить деньги на образование в страховых компаниях Казахстана предлагает регулятор

Aлматы. 25 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Передать возможность накопления средств на образование ребенка из банковской системы в страховую, как имеющую преимущества, предлагает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Участие компаний по страхованию жизни в государственной образовательной накопительной системе (ГОНС), по оценке АРРФР, позволит гражданину, в отличие от банковских вкладов, иметь страховую защиту в случае наступления смерти или потери трудоспособности родителя и накапливать не ограниченную гарантированием, сумму, следует из проекта документа, размещенного на официальном сайте агентства РК в понедельник.

Согласно документу, участие компаний по страхованию жизни в государственной образовательной накопительной системе предусмотрено в разработанном АРРФР проекте концепции законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

«Проект закона направлен на создание благоприятных условий для дальнейшего развития небанковского сектора, поддержание активной конкурентной среды на финансовом рынке, снижение нагрузки на государство в части социального обеспечения населения, развитие новых финансовых продуктов и услуг», — указывается в информации к документу.