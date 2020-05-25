Решить проблему пробок на блокпостах в ближайшие два дня обещают власти Алматы

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Проблема пробок на блокпостах вокруг Алматы будет решена в ближайшие два дня, заверил заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Вы имеете ввиду многокилометровые пробки на блокпостах? На сегодняшний день мы увеличили количество планшетов, через которые осуществляется сверка номеров и сверка данных людей, которые пересекают блокпост, и мы надеемся, что сегодня-завтра мы эту проблему решим», — заверил Кожагапанов на брифинге в понедельник.

Он отметил, что работу на блокпостах обеспечивают 700 сотрудников полиции.

«Мы сегодня обеспечиваем работу блокпостов 700 сотрудниками полиции, которые работаю в две, иногда в три смены на 22 блокпостах. При простом подсчете получается 10 человек на одном посту, но на самом деле это немножко не так. Дело в том, что у нас есть периметр между блокпостами, который тоже патрулируется сотрудниками департамента полиции, силами национальной гвардии», — пояснил он.