Кабмин и акимы должны выправить ситуацию с заболеваемостью COVID-19 – Токаев

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Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что правительство и акимы должны выправить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества зараженных. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию», — написал Токаев в понедельник на своей странице в Twitter.

Он добавили, что «ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным».

«Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан», — подчеркнул Токаев.

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