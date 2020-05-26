В России всё меньше доверяют Путину и опять завидуют казахам

У любого политика есть срок годности

Во время пандемии рейтинг российского президента снизился до исторического минимума. Такие данные приводятся в официальных опросах. За 20 лет длинная траектория отношений большей части россиян к Путину описала дугу от недоверия (преемник Ельцина!) к надеждам, которые затем окрепли (спасибо нефти-матушке) – и вышла на плато спокойной ровной доброжелательности. А у части населения поднялась и в зенит восторженности. В 2013 году рейтинг Путина начал снижаться, но затем последовал Крымнаш, и рейтинг опять взлетел. До самой пенсионной реформы он был на высоте. Затем снова поехал вниз.

Казахстанцам не надо объяснять, что такое «глубокая электоральная усталость». В переводе с птичьего языка политологов это называется «надоел хуже горькой редьки». Десятилетиями одно и то же лицо на экранах и биллбордах. Опять и опять «судьбоносные» госпрограммы. Обещания прорывов. С течением времени долгоиграющий лидер неизбежно преисполняется величия. Наливается уверенностью в том, что он политик мирового масштаба и вообще отец народа. Это создаёт всё более неприятный контраст с реальными скромными успехами и многочисленными провалами его политики.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. (Фото: пресс-служба Акорды)

Совсем другое дело, если президент – просто человек. Не громовержец. Не сидит на троне по тридцать лет. Через положенный законом срок его сменяет другой человек – и жизнь от этого не останавливается. Не прекращает течение своё. Небо не падает на землю. Правда, и манна небесная от госпрограмм нового президента на избирателей не сыплется, реки не текут молоком мёдом, ну так что же? Политическая жизнь – частный случай жизни вообще. У неё те же законы. Всякая жизнь требует перемен, свежего ветра, новых лиц и новых слов.

Правда, тут важно не перестараться. В Евразии нельзя пускать электоральные дела на самотёк. Их нигде на самотёк не пускают; но в Западной Европе и США есть то, что называется «глубинным государством» и включает в себя сложное многовековое переплетение непубличных элит, устоявшиеся традиции и балансы. А в наших краях, в силу постоянной турбулентности, такие вещи отсутствуют. Поэтому свободные выборы дают не самые завидные результаты. Как, например, на Украине. Там ведь и правда президентов выбирает народ. Как написано в американских учебниках демократии. За того же злополучного Януковича в 2010 году украинцы и украинки голосовали сердцем. Виктор Фёдорович большой, представительный, черноволосый. Успешный. Обаятельно улыбается. Такие мужчины нравятся гарным украинским дивчинам и домохозяйкам.

Избравшись, Янукович стал жить именно так, как мечтает средний украинец: построил себе громадный дворец со множеством башен, завёл чернобровую голенастую любовницу, расставил на ключевые должности своих кумовьёв и земляков из Макеевки. На Украине их стали называть македонцами. Через некоторое время такой народный президент всех достал (хотя украинцев во время Майдана, конечно, подзуживали враги), и его свергли. А эксперименты со свободными выборами продолжились. Теперь вот наши свободолюбивые соседи выбрали себе в президенты еврейского комика. Что будет дальше – непонятно. Может, ничего плохого и не будет.

В России же двадцать лет назад нового президента выбрал сам Ельцин и его окружение. Кремлёвские искали такого человека, который не даст снести ельцинскую «семью», то есть будет к ней абсолютно лояльным, и при этом не вызовет отторжения у избирателей. Хитрые опросы общественного мнения – «Какой литературный или киногерой, по вашему мнению, больше всего подошёл бы сейчас России в качестве президента?» – показали, что страна хочет Штирлица. Что ей нужен немногословный брутальный чекист, который любит Родину и умеет решать проблемы. И страна его получила. Правда, с гораздо более скромной фактурой, чем у актёра Тихонова и с невыразительной биографией. Тем не менее, Путин сумел завоевать сердца россиян. Он худо-бедно замирил Чечню. Подвинул олигархов. Москва перестала так глубоко, как при Ельцине, прогибаться перед Западом. А тут и углеводороды подорожали.

В Казахстане два десятилетия спустя нового лидера тоже подбирал старый вождь. Насколько я понимаю, он какое-то время колебался между кандидатурами Токаева и Есимова. В итоге выбор пал на интеллигентного, европейски образованного, не принадлежащего к шапраштинскому клану Касым-Жомарта Кемелевича. И теперь он не менее успешно, чем в своё время Путин, проходит «взлётную» часть траектории. От пренебрежительного недоверия («марионетка Шала!») общественные настроения уже повернули к надеждам и одобрению. Токаев действует примерно по тем же лекалам, что и Путин. Российский лидер набирал популярность на борьбе с кавказским сепаратизмом, а Токаев сумел обернуть в свою пользу межнациональный конфликт в Кордайском районе. Раздал во время пандемии по сто долларов малоимущим. Двигает прогрессивные законы о митингах и подоходном налоге. Отправил в отставку Даригу Назарбаеву – и сразу вспомнилась история, что была у Путина с Березовским. Наконец, на прошлой неделе Токаев сорвал бурные аплодисменты заявлением о том, что Казахстан не будет поступаться даже маленькой частью своего суверенитета в рамках ЕАЭС. Это, конечно, не мюнхенская речь Путина 2007 года, но вектор и смысл примерно те же. Электорат подобные вещи обожает.

В общем, надежды на то, что казахстанский транзит завершится вполне успешно, крепнут. А вот в России всё впереди. По действующей Конституции Путин уже не имеет права участвовать в президентских выборах 2024 года. Однако никто не знает, как будет на самом деле. Есть немалая вероятность, что «просроченный» лидер может уступить многочисленным просьбам трудящихся и космонавтов – и остаться на ещё один срок. Побив абсолютный постсоветский рекорд Нурсултана Назарбаева. Правда, перед самой пандемией Кремль затеял многоходовку с более затейливыми поправками в Конституцию. Думные путинские дьяки попытались составить икебану из ветвей и прутиков власти таким образом, чтобы российская государственная машина могла двигаться и без Великого Путина в кресле президента. А сам он сделался бы председателем Госсовета или Совбеза с блокирующими полномочиями – примерно как ваш Елбасы. Но в последний момент кремлёвские дьяки всё-таки предусмотрели в поправках возможность переизбрания Путина в 2024 году на ещё один срок. После чего даже самые верноподданые местные политологи стали тихо материться сквозь зубы: для чего же было голову морочить?

Казахстан и его свежий, в меру прогрессивный лидер довольно часто и одобрительно упоминается сейчас в московских разговорах «за политику». В том числе в качестве упрёка кремлёвским: вот сумели же казахи… Что характерно: с конца 1980-х и примерно до середины нулевых в качестве упрёка кремлёвским россияне упоминали в меру прогрессивного, умного и осторожного Назарбаева.

Есть ещё один тонкий момент. Токаев показывает себя грамотным политиком в национальном вопросе. Он считается с интересами казахских национал-патриотов. Вовлекает их лидеров в легитимную общественную жизнь. Назначает в советы и комиссии. А Путин с интересами русских национал-патриотов не считается. Постоянно говорит, что Россия многонациональная страна, и наш патриотизм не должен быть квасным. Токаев же к вашему кумысному патриотизму относится с полным почтением. Почему так? Ведь русских в России 80 процентов, а казахов в Казахстане 65. Эта разница в отношении к государствообразующему народу тоже идёт Путину в минус. Вызывает глухое раздражение в определённых кругах. При неудачном стечении обстоятельств раздражение имеет перспективу стать звонким.

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