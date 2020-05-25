Власти Казахстана обещают продолжить эвакуацию казахстанцев из-за рубежа

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Власти Казахстана продолжат эвакуацию казахстанцев из-за рубежа, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

«Будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа», — говорится в сообщении МВК в понедельник.

Также стало известно, что с 25 мая 2020 года открывается внутреннее авиасообщение с Атырау.

«С 1 июня 2020 года: совместно с поэтапным возобновлением внутреннего железнодорожного сообщения работа железнодорожных вокзалов будет организована в соответствии с требованиями санитарных норм», — сказано в сообщении.