Названа дата возобновления работы профсоюзных санаториев и курортов Казахстана

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Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Названа дата возобновления работы профсоюзных санаториев и курортов Казахстана, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

«С 1 июня 2020 года (…) с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов», — говорится в сообщении в понедельник.

Соответствующее решение принято на заседании МВК.

«По итогам совещания заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым был дан ряд конкретных поручений», — сказано в сообщении.

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