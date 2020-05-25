После перепрофилирования ЦГКБ Алматы многие остались без средств к существованию – врач

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Алматинский врач Эльнура Гапбасова сообщила о том, что после перепрофилирования Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алматы многие ее специалисты остались без средств к существованию.

«Прошло уже более полутора месяца после массового заражения медицинских работников ЦГКБ Алматы и их семей, в числе которых оказались их маленькие дети и пожилые родители. Полтора месяца понадобилось нам для того, чтобы вылечиться от этой страшной болезни, но, к сожалению, не всем это удалось. Статистику летальных исходов пополнила одна из наших работниц, которую мы все знали и ценили долгие годы. Полтора месяца мы принимали спец лечение в инфекционных больницах, день за днем надеясь, что придут отрицательные результаты и мы вернемся к нормальной жизни, встанем в прежний строй и будем помогать нашим коллегам в борьбе с короновирусной инфекцией. Что же ждало нас после выписки? Оказалось, что нас никто не ждет. Для многих наших сотрудников нет рабочих мест, поскольку без соответствующих приказов в считанные дни нашу больницу перепрофилировали в инфекционную и многие специалисты оказались не востребованы. Теперь наши гинекологи, хирурги, травматологи и прочие специалисты остались без работы, без денег, без средств к существованию», — сообщила Гапбасова в понедельник на своей странице в социальной сети.

По ее словам, администрация больницы и работники управления здравоохранения «не выходят на связь», на вопросы врачей «нет ответов».

«Все обещания разобраться в данной ситуации, выяснить кто виноват и что делать дальше, так и остались пустыми словами. Обещанная комиссия и результаты ее работы, или давно уже вынесли свой вердикт, и держатся в тайне, или так и не были созданы. Кто ответит, где сейчас наблюдательная комиссия, где результаты ее работы и почему мы сами должны обивать пороги нашей больницы и стучаться в закрытые двери? Вопрос о компенсации тоже потихоньку замяли. Получается, что когда мы были работоспособны и здоровы, когда могли, забыв про сон и семью, могли вкалывать сутками напролет, мы были всем нужны. Теперь же, когда нам самим оказалась нужна помощь нашего государства, мы оказались за бортом. Медики – очень терпеливый и трудолюбивый народ, мы не хотим разжигать скандал и привлекать в столь трудное время всеобщее внимание, но обстоятельства опять вынуждают нас писать о наших проблемах в социальных сетях. Мы просим ответы на наши вопросы, нам нужен диалог. Просим соответствующие лица принять меры», — написала Гапбасова.

Обращение врача прокомментировала общественная приемная города Open Almaty, сообщив, что аким Алматы поручил решить этот вопрос руководителю управления общественного здоровья (УОЗ) Тлеухану Абилдаеву. В пресс-службе УОЗ корреспонденту агентства пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, ранее один из зараженных коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы рассказал агентству КазТАГ о состоянии своего здоровья, а также сообщил, что больным COVID-19 сотрудникам медучреждения нужны лекарства и уход.