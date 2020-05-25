Казахстан представил проект соглашения с Узбекистаном об управлении трансграничными водами

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан представил свой проект соглашения с Узбекистаном о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов.

Целью представленного в понедельник проекта соглашения названо предотвращение, ограничение и сокращение трансграничного воздействия, и обеспечение совместного управления, рационального использования трансграничных водных объектов.

Планируется распространить данное соглашение на бассейны рек Сырдарья, Чирчик, Келес, Угам, Фархадский, Газалкентский гидроузлы и каналы межгосударственного пользования Достык, Большой Келесский магистральный, Зах, Ханым, Ачинау, Аккойлы, Северный Ташкентский канал, Верхний Ташкентский канал, межхозяйственные каналы В-12, В-15, В-24, В-25.

Согласно проекту стороны «осуществляют тесное сотрудничество» в вопросах совместного управления, рационального использования и охраны трансграничных водных объектов и водохозяйственных сооружений.

В этих целях Казахстан и Узбекистан ведут учет воды на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях согласно общему перечню и проводят обмен информацией в порядке, утвержденном совместной комиссией.

Также стороны обеспечивают распределение водных ресурсов на водохозяйственных сооружениях; прилагают усилия по созданию совместной автоматизированной системы учета вод на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях, с обеспечением передачи данных в онлайн режиме; взаимодействуют по вопросам реконструкции, эксплуатации и финансирования ремонтно-эксплуатационных работ, технического обслуживания и других мероприятий на водохозяйственных сооружениях; осуществляют мониторинг за использованием и охраной трансграничных водных объектов; разрабатывают совместные программы по предотвращению и уменьшению последствий наводнений, паводков, засух.

Кроме того Казахстан и Узбекистан в случае подписания соглашения в представленном варианте будут согласовывать строительство новых водохозяйственных сооружений на трансграничных водных объектах и взаимодействовать по вопросам сохранения и поддержания стабильного уровня воды экосистем трансграничных водных объектов.

«Для улучшения водохозяйственной обстановки и повышения водообеспеченности стороны совместно реализуют на основе долевого участия мероприятия по водосбережению и уменьшению потерь воды на трансграничных водных объектах, включая бетонирование каналов, автоматизацию и модернизацию водохозяйственных сооружений», — говорится также в проекте соглашения.

Отмечается, что соседние республики имеют равные права на водные ресурсы трансграничных водных объектов и используют их, чтобы не нанести ущерб другой стороне.

«В целях обеспечения справедливого и разумного использования водных ресурсов трансграничных рек стороны создают межгосударственные управления: по каналу «Достык» и по каналам Большой Келесский магистральный, Зах, Ханым, Ачинау, Аккойлы, Северный Ташкентский канал и Верхний Ташкентский канал», — отмечается в проекте.

Также планируется, что стороны будут принимать долевое участие в возмещении затрат на эксплуатацию, ремонтные работы и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений пропорционально получаемому объему воды.

«Стороны обязуются не допускать подпор коллекторно-дренажных вод на орошаемых площадях, расположенных на полосах государственных границ государств сторон. В случае образования подпора коллекторно-дренажных вод сторона, с территории государства, которым осуществляется подпор, принимаются неотложные меры по его устранению», — говорится в проекте соглашения.

Кроме того ожидается, что правительства двух стран создадут совместную узбекско-казахстанскую комиссию по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов между Казахстаном и Узбекистаном.

«Совместная комиссия работает под руководством двух сопредседателей, назначаемых сторонами в соответствии с законодательством государств сторон. Основными функциями совместной комиссии являются: 1) координация действий государственных органов сторон по реализации настоящего соглашения; 2) рассмотрение и утверждение ежегодных лимитов водозаборов сторон по водохозяйственным сооружениям; 3) принятие решений по совместному ремонту межгосударственных оросительных систем водохозяйственных сооружений; 4) организация разработки совместных схем комплексного использования и охраны трансграничных вод; 5) иные функции, связанные с реализацией положений настоящего соглашения», — говорится в проекте документа.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».