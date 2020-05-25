Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил трудоустроить безработных жителей Нур-Султана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. (…) Президент поручил увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно решить проблему трехсменных школ, а также активно трудоустраивать безработных горожан», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что в ходе встречи Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии столицы и исполнении его поручений, данных на совещании в октябре 2019 года.

Как доложил Кульгинов, в этом году по поручению главы государства значительно увеличилось строительство доступного жилья, планируется ввести в строй 8 тыс. квартир для очередников и социально незащищенных слоев населения.

Президент также был проинформирован о решении проблем дольщиков и урегулировании ситуации с незавершенными объектами строительства жилья.

Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле ход осуществления дорожной карты занятости. Глава государства также назвал важной задачей качественную реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и общественных пространств.

«Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки социально уязвимых граждан», — резюмируется в сообщении.