Сразу в двух детсадах Уральска выявили случаи заражения коронавирусом

Уральск. 25 мая. КазТАГ – Сразу в двух детских садах Уральска выявили случаи заражения коронавирусом, сообщает «Мой город».

«Коронавирусом заразились работники двух детсадов в Уральске», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе выявлено 414 случаев коронавирусной инфекции, в 15 случаях из них – это дети в возрасте до 14 лет.

«252 случая – завозные, 162 – контактные, из них медработники – 64, полицейские – пять, работники детсадов – двое, отдел образования – двое, учебные центры –двое, один сотрудник блокпоста. Зараженных среди воспитанников дошкольных учреждений нет. Но заразились преподаватель и учащийся учебного центра», — сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области Нурлыбек Мустаева.

Он заверил, что все контактные лица установлены, ведется медицинское наблюдение, в очагах заражения проведена дезинфекция.

«С сегодняшнего дня постановлением главного санврача карантин продлен до 15 июня. Все открытые до этого дня объекты закрываться не будут, и продолжат свою работу. Решением оперативного штаба при акимате Уральска с 25 мая закрыты все детские сады Уральска», — добавил Мусатаев.