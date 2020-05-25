Вкладчики ЕНПФ за апрель потеряли Т122 млрд инвестдохода – Нацбанк

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Начисленный инвестиционный доход вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сократился за апрель на Т122 млрд, сообщил Национальный банк Казахстана.

«Начисленный инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ на 1 мая составил Т546 млрд и сократился за апрель на Т122 млрд», — указывается в отчете Нацбанка.

Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 мая 2020 года составили Т11,63 трлн, указывается в информации.

По сравнению с 1 апреля пенсионные накопления сократились на Т47, 96 млрд.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков, по данным Нацбанка, на 1 мая 2020 года составило по обязательным пенсионным взносам с пенсионными накоплениями 10 773 320 и выросло на 813 985 счетов. Число ИПС без пенсионных накоплений составило 116 576 и сократилось на 52 889 счетов.

Также, пенсионные выплаты составили на 1 мая Т52,6 млрд.