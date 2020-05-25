Власти Казахстана считают нецелесообразным введение предельных цен на стройматериалы

Астана. 25 мая. КазТАГ – Власти Казахстана считают нецелесообразным введение предельных цен на строительные материалы, передает корреспондент агентства.

«Учитывая текущую ситуацию с распространением вируса COVID-19 и введенного чрезвычайного положения (ЧП), в целях бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики страны принимаются меры по сдерживанию роста цен в строительной сфере и поддержке субъектов строительной отрасли. В рамках проведенных обсуждений по обеспечению контроля за ценами на строительные материалы по реализации поручения государственной комиссии по ЧП при президенте РК от 3 апреля заинтересованными государственными органами и представителями бизнес-сообщества было принято решение о нецелесообразности определения перечня материалов и установления предельных цен», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Наряду с этим, добавил он, «на постоянной основе проводится мониторинг цен на строительные материалы, а также уполномоченным органом в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности принимаются меры по недопущению роста цен в соответствии с действующим законодательством».

«В целях поддержки строительной отрасли действующим законодательством предусмотрена возможность корректировки проектно-сметной документации (ПСД) по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной, не влекущей изменения технических решений, с последующим проведением комплексной вневедомственной экспертизы», — уточнил премьер.

Глава кабмина напомнил, что на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года вступили в силу нормы по освобождению субъектов микро- и малого предпринимательства от налогов на доходы, а также, что для субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства до 1 июня 2020 года предоставлена отсрочка срока уплаты по всем налогам, обязательным платежам в бюджет и социальным платежам, и приостановлено принятие мер по принудительному взиманию налоговых обязательств.

«Данные меры позволят снизить налоговую нагрузку для налогоплательщиков в период ЧП, в том числе и производителям строительных материалов, относящимся к категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства. Вместе с тем на сегодня в рамках антикризисных мер выработан комплекс мер по поддержке производителей строительных материалов, включающий введение специального режима государственных закупок среди отечественных производителей и законодательное обеспечение нормы по обязательному применению строительных материалов казахстанского производства. В целом отмечаю, что вопрос поддержки производителей отечественных строительных материалов находится на контроле правительства», — заверил Мамин.

Напомним, 22 апреля депутаты мажилиса заявили о том, что «для предупреждения возможных злоупотреблений было бы справедливым установить предельные расценки на все виды строительных работ с тем, чтобы недополученная прибыль промышленности стройматериалов легла не в чей-то карман, а пошла на пользу всему обществу в виде новых дорог, объектов социальной инфраструктуры, удешевления доступности возводимого жилья». Парламентарии отметили, что «в Казахстане было инициировано установление предельных цен на строительные материалы, однако не были установлены предельные цены на строительные работы». Восстановление эффективных цен на строительные материалы, по мнению мажилисменов, «позволит строительным компаниям продолжить работу и менее болезненно пережить кризисный период», но также как добавили они, «получается, что финансовая нагрузка ради стабильной работы строительных компаний прямо перекладывается на отрасль стройматериалов». Также, по словам депутатов, для объективного установления предельных цен на стройматериалы нужно аналогичным образом зафиксировать тарифы на электроэнергию, расходы на железнодорожные и автомобильные перевозки, включая международные, цены на ГСМ, стоимость импортного металлопроката, заморозить зарплату работникам и обеспечить стабильность этих затрат на весь период действия, либо рассмотреть механизм компенсации потерь отрасли через субсидии или пониженную ставку НДС.