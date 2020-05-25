Тенге будет ослабевать, потому что экономика чахнет 25.05.2020 12:45 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 115 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о том, почему в финансовые канавы Казахстана не заходят киты Похожие материалы: «Токаев vs. Назарбаев: ферзевый гамбит». «Для регистрации политической партии в Казахстане необходимо будет теперь собрать 20 тыс. подписей». «Экономика Казахстана: чудовищная цена ошибок». «Казахстан в условиях карантина: будем ли мы готовы ко второй волне?» Прием заявлений на получение 42500 тенге приостановили в Казахстане Раимкулова: Информация о клиентах букмекерских контор будет аккумулироваться в минкультуры «Политические элиты стран Евразии должны понять, что того мира, в котором они жили и осуществляли свою хитрую многовекторность, скоро не будет» Казахстанский тенге в апреле ослабился к 32 валютам из 39 – Нацбанк