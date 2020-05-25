Закон о снижении требований к политическим партиям подписал Токаев

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Закон о снижении требований к политическим партиям подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан «О политических партиях», — говорится в сообщении в понедельник.

Отныне требование для государственной регистрации политической партии иметь в ее составе не менее 40 тыс. членов партии, снижено до 20 тыс. Глава, регулирующая деятельность политической партии, дополнена новой статьей «Особенности выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты мажилиса парламента, маслихата». Политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты мажилиса парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, в количестве не менее 30% от общего числа кандидатов. Эта норма направлена на реализацию проекта конституционного закона о выборах.

Напомним, 22 апреля депутаты мажилиса парламента РК одобрили во втором чтении проект закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О политических партиях» и направили его в сенат. 21 мая закон был одобрен сенатом.