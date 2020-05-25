Закон о снижении требований к политическим партиям подписал Токаев

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Закон о снижении требований к политическим партиям подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан «О политических партиях», — говорится в сообщении в понедельник.
Отныне требование для государственной регистрации политической
Напомним, 22 апреля депутаты мажилиса парламента РК одобрили во втором чтении проект закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О политических партиях» и направили его в сенат. 21 мая закон был одобрен сенатом.