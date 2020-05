Шведская тактика «коллективного иммунитета» вызывает сомнения, ибо исследования показывают, что только у одного из четырнадцати человек в Стокгольме имеются антитела

Но вместе с тем избранная этим скандинавским государством стратегия борьбы с коронавирусом смягчила удар по его экономике

Газета Sunday Times опубликовала статью под названием «Anders Tegnell, the man behind Sweden’s no-lockdown coronavirus strategy» — «Андерс Тегнелл — человек, который стоит за бескарантинной коронавирусной стратегией Швеции».

В ней говорится так: «Демократическая Республика Конго, 1995 год. Только что была объявлена эпидемия лихорадки Эбола. Андерс Тегнелл, шведский эпидемиолог, направлен в Киншасу с целью оказания помощи с организацией ответных мер. Паника принимает широкие масштабы, в деле по урегулированию чрезвычайной ситуации царит полный бардак, люди умирают. Никто не знает, что он должен делать, и противоречащие друг другу указания, поступающие от различных агентств, усугубляют путаницу. Звучит знакомо, не так ли?

Вспышка была подавлена, и Тегнелл вернулся домой, к своей обычной офисной работе в Стокгольме по формированию политики общественного здравоохранения Швеции. Но он усвоил важный урок: когда начинается кризис, люди умирают, если официальные лица не доводят до их сведения всю надлежащую информацию.

Двадцать пять лет спустя, Тегнелл оказывается ключевой фигурой при возникновении очередной пандемии».

Издание Irish Sun опубликовало материал под названием « only one in 14 people in Stockholm have antibodies» — «Возникают сомнения касательно шведской тактики «коллективного иммунитета», ибо исследования показывают, что только у одного из четырнадцати человек в Стокгольме имеются антитела».

В нем излагается следующее: «Противоречивая стратегия страны по борьбе с коронавирусом, не предусматривающая обязательного карантина и режима самоизоляции во время пандемии, была инициирована главным эпидемиологом Андерсом Тегнеллом, который порекомендовал в качестве альтернативы принятие добровольных мер.

Вместо того, чтобы ограничить движение людей и закрыть предприятия и бары, Швеция оставила такие заведения открытыми.

Показатели смертности в стране намного выше, чем у ее скандинавских соседей, но все же ниже, чем в некоторых таких европейских странах, как Великобритания, Франция и Италия, которые ввели строгий карантинный режим в разгар вспышки эпидемии.

Представители системы здравоохранения Швеции сейчас утверждают, что распространение вируса замедляется, поскольку число пациентов в отделениях интенсивной терапии сократилось на треть по сравнению с тем, что было в пиковый период, пришедшийся на конец апреля.

Но за последнюю неделю в Швеции зарегистрирована самая высокая в Европе смертность от COVID-19 на душу населения.

Было проведено исследование с целью выявления потенциала коллективного иммунитета для установления действенной преграды на пути распространения болезни в сообществе.

Представители шведского Агентства общественного здравоохранения в среду заявили о том, что полученные результаты примерно соответствуют модельным характеристикам (то есть прогнозным показателям), предсказывавшим заражение вирусом трети населения столицы Швеции и установление таким образом ограниченного коллективного иммунитета.

Тегнелл сказал: «Они чуть ниже (чем ожидалось), но не заметно ниже. Может быть — на один или два процента. Эти результаты очень хорошо согласуется с нашими модельными характеристиками».

Ранее он предсказывал, что у Швеции к маю появится коллективный иммунитет».

Хотя за семидневный период с 12 мая до 19 мая в Швеции снижалась смертность, страна тогда имела 6,25 смертей на миллион жителей в день. Это был наибольший показатель в Европе. И он был немного выше, чем даже в Великобритании, где на миллион жителей приходилось 5,75 смертей.

Но в целом же с начала пандемии в Швеции, как и прежде, отмечается меньшее количество смертей на душу населения, чем в Соединенном Королевстве, Испании, Италии, Бельгии и Франции. То есть — в тех европейских странах, которые ввели обязательный карантин и режим самоизоляции. Но в то же время показатель смертности на душу населения в Швеции значительно выше, чем в соседних скандинавских странах — Дании, Норвегии и Финляндии. Но вместе с тем избранная этим скандинавским государством стратегия борьбы с коронавирусом смягчила удар по его экономике. В первом квартале темпы экономического роста в Швеции сократились гораздо меньше, чем в Дании и Норвегии.

