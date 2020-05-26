Апеллировать не эмоциями, а цифрами призвал владельцев детсадов член президиума НПП

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Апеллировать не эмоциями, а цифрами призвал владельцев детсадов председатель комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса президиума Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Талгат Доскенов.

«Какие-то козырные карты должны быть у заместителя предправления (НПП), который будет отстаивать ваши интересы. У вас, в основном, звучат эмоции. Нужно говорить о структуре затрат вашего бизнеса. Отсутствие этих данных не позволяет НПП аргументированно, на фактах доказывать вашу правоту», — сказал Доскенов в ходе онлайн-конференции, посвященной проблеме частных детсадов, во вторник.

Он полагает, что такими данными могли бы быть доля подушевого финансирования, предоставляемого детсадам государством в рамках госзаказа, в их доходе.

«Покрывает ли подушевое финансирование ваши затраты? В какой части? Какова в затратах доля родительской платы? Сколько детей в частных детских садах, сколько работников, сколько детсадов сидят в арендуемых зданиях, сколько владельцев имеют кредиты – таких данных нет. А надо, чтобы были», — считает Доскенов.

Вместе с тем, говоря об отрасли частных детских дошкольных учреждений в целом, эксперт для ее сохранения предлагает решить ряд проблем.

«Детсад – это коммерческое предприятие, хотим мы этого или не хотим. По всей видимости, в дальнейшем, вырвавшись из капкана коронавируса и приступив к работе, нам надо подумать о коммерциализации деятельности детсадов. Будут ли это дополнительные кружки английского языка, подготовка в школу, передача в субаренду свободных площадей – надо думать. Если мы все время полагаемся на государство – это не совсем правильно. Предприятие должно быть коммерчески выгодное. И если такие пионеры появятся, на их примере коммерциализируем всю отрасль. Возможно, это будет только в городах, но бизнес-модель надо менять», — полагает Доскенов.

Также он предложил пересмотреть алгоритм выделения финансовых ресурсов государством и размер родительской платы.

«Подушевое финансирование в рамках госзаказа должно быть трехлетним, как бюджет государства, чтобы контракт с детсадом заключался на три года. Что касается родительской платы, по всей видимости, ограничений не должно быть (сейчас частные детсады не имеют права устанавливать ее выше определенного уровня – КазТАГ). Родительская оплата – это предпринимательский риск. Если владелец сада завышает ее, никто детей в сады сдавать не будет. Если она минимальная, значит рентабельность детсада падает, — это тоже риск. Поэтому сам предприниматель должен определять эту величину — в этом в обязательном порядке надо убедить и минфин, и министерство образования», — заключил Доскенов.

Ранее директор Кызылординского филиала республиканской Ассоциации дошкольных учреждений Наталья Мишукова заявила о том, что, если частные детские сады не поддержат финансово, то люди готовы выйти на забастовку.

В поисках дотаций для детсадов оказались и 60 детских учебных заведений в Алматинской области.