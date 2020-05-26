Казахстан перестал возвращать подозреваемых в терроризме из Сирии – СМИ

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Алматы. 26 мая. КазТАГ – Казахстан перестал возвращать подозреваемых в терроризме из Сирии, сообщает The New York Times.

«Некоторые страны лишили подозреваемых в участии в рядах ИГИЛ (запрещенная в Казахстане террористическая организация – КазТАГ) гражданства. Американские власти заявили, что мелкие репатриации, осуществлявшиеся в последние несколько месяцев Казахстаном, Оманом и Тунисом, вообще прекратились из-за коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 10 тыс. боевиков ИГИЛ, которые сейчас содержатся в курдских военных тюрьмах в Сирии, создают значительные риски для миссии США на северо-востоке этой страны. Сообщается, что за последние два месяца боевики дважды поднимали бунт в крупнейшей тюрьме в Хасаке.

«Многие представители европейских правоохранительных органов опасаются, что, если они репатриируют своих экстремистски настроенных граждан, они не смогут их осудить или долго держать взаперти», — сказано в сообщении.

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