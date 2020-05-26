Aviata, Chocotravel и другие билетные агенты не явились на суд по делу Bek Air

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Агенты по продаже билетов Aviata, Chocotravel и другие приглашенные на суд по делу Bek Air не явились на процесс в Турксибский районный суд Алматы, сообщает министерство торговли и интеграции Казахстана.

«В целях установления точной стоимости авиабилетов на основании ходатайства КЗПП (комитета по защите прав потребителей – КазТАГ) в качестве третьих лиц судом были привлечены агенты по продаже авиабилетов: Aviata, Chocotravel, Santufei, Probilet, Tickets,Transavia, Travelexpress, Biletix, туристическая компания TravelLux, авиатурагентство «OtrarTravel».Однако представители данных организаций на сегодняшний процесс не явились», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По данным ведомства, в начале процесса представитель ответчика ходатайствовал отложить рассмотрение дела до окончания уголовного расследования о крушении самолета АО «Бек Эйр» в декабре 2019 года. Отмечается, что КЗПП, который выступает истцом по делу о возврате стоимости билетов потребителям отмененных рейсов авиакомпании АО «Бек Эйр», данное ходатайство не поддержано, «суд отказал в удовлетворении».

«Обращаем внимание, что ранее КЗПП ходатайствовал суд истребовать доказательства, подтверждающие выплату Т300 млн потребителям за неиспользованные билеты, о чем заявлял ответчик. Но представитель авиакомпании до настоящего времени подтверждения не представил. Кроме того, КЗПП ходатайствовал суд истребовать сведения о сумме проданных билетов, которые имеются у ответчика. Судом направлен соответствующий запрос, однако ответчик и эти данные не представил. По ходатайству КЗПП судом будет направлен запрос агентам по продаже билетов о предоставлении стоимости авиабилета АО «Бек Эйр» без комиссионных сборов и других сервисных услугагентов», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день КЗПП представляет интересы 729 заявителей, которые выкупили 1364 билета на сумму Т47,8 млн.

Ранее стало известно, что суд арестовал имущество Bek Air.

«Следующее заседание назначено на 10.00 11 июня», — уточнили в МТИ.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.