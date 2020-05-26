Убыток КТЖ за 2019 год составил Т70 млрд — KASE

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Алматы. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Убыток АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) за 2019 год составил Т70 млрд против убытка Т86 млрд годом ранее, указывается в консолидированной финансовой отчетности компании на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник.

Убыток до налогообложения за отчетный период составил Т33 млрд против убытка Т71 млрд годом ранее, валовая прибыль увеличилась на 18%, до Т267 млрд, доходы – увеличилась на 9%, до Т1,14 трлн.

Активы АО «НК «Казахстан Темир Жолы» за 2019 год увеличились на 4%, до Т3,3 трлн, долгосрочные активы КТЖ за отчетный период увеличились на 2%, до Т2,95 трлн, денежные средства выросли в два раза, до Т151,6 млрд.

Обязательства компании за отчетный период увеличились на 6%, до Т2,2 трлн, займы увеличились на 16%, до Т1,4 трлн. Капитал компании увеличился на 1%, до Т1,16 трлн, уставный капитал увеличился на 2%, до Т1,08 трлн.

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