Близким контактам заразившихся COVID-19 в РК разрешили отбывать карантин дома

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Лицам, находившихся в близком контакте с заболевшими коронавирусом, разрешили отбывать карантин дома, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Мы поменяли сегодня тактику по отношению к контактным лицам. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательному карантину в карантинном стационаре. Сегодня мы близкие контакты также тестируем при выявлении и при выходе из карантина. Но при этом мы разрешаем близким контактам, если есть условия на дому, карантин в течение 14 дней оставаться на дому, а не в карантинном стационаре», — сказала Есмагамбетова на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что требования к потенциально контактным лицам также изменились и теперь им не нужно соблюдать 14-дневный карантин, однако, в случае появления у них симптомов заболевания они обязаны обратиться за медицинской помощью.

Как пояснила Есмагамбетова, «близкие контакты – это люди, которые находились с больным на расстоянии менее 1,5 м до 15 минут, потенциальные контакты – это лица, которые находились с больным в закрытом помещении на расстоянии более 1,5 м в течение более 15 минут».