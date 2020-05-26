Победитель тендера на 49 лет по парку Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов

Алматы. 26 мая. КазТАГ – Победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов, передает корреспондент агентства.

«Налоговые поступления (в тенге): в 2015 году – 2 тыс., в 2016 году – Т3475, в 2017 году – Т1903, в 2018 году – Т6999, в 2019 году – Т763,65 тыс., в 2020 году (по состоянию на 1-е число отчетного периода – Т142 805», — говорится в информации об уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет ТОО «КУЛТАУ И К» на сайте комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности».

«Решением тендерной комиссии победителем тендера по лоту №1 объявлен единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К», — говорится в сообщении на сайте нацпарка.

Согласно приложенной документации (см. ниже), указанное ТОО выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.