Блокпосты необходимы для ограничения движения населения – главсанврач Алматинской области

Талдыкорган. 26 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Блокпосты необходимы для ограничения движения населения, сообщил главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов.

«Блокпосты в эпидемический и послеэпидемический период коронавирусной инфекции необходимы для обеспечения ограничения движения населения в/из неблагополучных территорий», — говорится во вторник в ответе Баймухамбетова на вопрос КазТАГ о целесообразности сохранения блокпостов.

На блокпостах, по его мнению, круглосуточно дежурят полиция и медицинские работники для контролируемого пропуска только разрешенных групп населения и транспорта.

«При этом медицинскими работниками производится бесконтактная термометрия для выявления лиц с повышением температуры тела как основной признак коронавирусной инфекции. В случае обнаружения лиц с повышением температуры тела производится его временная изоляция, вызов бригады скорой помощи и госпитализация в провизорный стационар до установления точного диагноза», — заключил Баймухамбетов.