Для Казахстана и Туркменистана положение в сфере выбора экспортных маршрутов в западном направлении приобретает характер патовой ситуации

И теперь названным выше двум государствам этого региона будет очень трудно, а то и невозможно продолжать балансировать так, чтобы и Запад, и Россия оставались довольными ими

Газета Завтра опубликовала статью под названием «Транскаспийский газопровод: обыграет ли США Россию на Каспии?».

В ней говорится так: «Американский эксперт по Каспийскому региону Люк Коффи (директор Центра внешней политики Сары и Дугласа Эллисон, член Совета консультантов Каспийского политического центра – ведущего американского мозгового центра, занимающегося проблемами Каспийского региона) на сайте Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) опубликовал статью, в которой анализирует ситуацию вокруг возможного строительства нефте и газопроводов из Центральной Азии в западном направлении.

В своей статье Люк Коффи отмечает, что Каспийское море является важным регионом, как для США, так и для Европы. Большие энергетические ресурсы региона могут сыграть серьёзную роль в ослаблении нефтегазовой зависимости Европы от России. Для Европы стратегически важно получить как можно больше нефти и газа из региона в обход России. Из Каспийского моря, Европа импортирует газ и нефть в основном из Азербайджана, но поставки из Центральной Азии ей также необходимы. С этой целью США и Европа должны поддержать инициативы по транспортировке нефти и газа, которые соединяют восточный берег Каспия с западным берегом, обходя РФ и Иран. Эксперта заботит тот факт, что Туркмения с 2019 года прекратил транспортировку нефти в Азербайджан для дальнейшей поставки на глобальный рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Кара (БТД), и вместо этого начала отправлять свою нефть в российский порт Махачкала, а затем через порт Новороссийска на мировой рынок. Также через Новороссийск, нефть в Европу доставляет Казахстан по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Поскольку в настоящее время трубопровод БТД имеет свободные мощности и обходит Россию, использование этого трубопровода в дополнение к КТК, по мнению Люка Коффи, имеет смысл для Казахстана и должно стимулироваться США».

Но американцам и их западноевропейским союзникам добиться на практике выполнения задачи пуска полновесного потока казахстанского и туркменского углеводородного экспорта по закавказскому маршруту в обход России будет, видимо, совсем непросто. В одном из своих выступлений, отвечая на вопрос журналистов о задачах российского руководства в отношении нефтегазодобывающих бывших советских южных республик, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин говорил о том, что у Москвы есть весомые аргументы для убеждения руководства названных прикаспийских государств. И заключаются они, мол, не в вариантах возможного политического или силового давления, а в тех выгодах, которые она может предложить Казахстану и Туркменистану. Но на самом деле в этой области складывается очень серьезное положение. Для Казахстана и Туркменистана оно где-то приобретает характер патовой ситуации.

Во-первых, Запад, в целом, и Америка и Евросоюз, в частности, сейчас предпринимают очень решительные действия по налаживанию транспортировки энергоносителей из трех богатых углеводородами стран прикаспийского региона — Азербайджана, Казахстана и Туркменистана — в западном направлении в обход России. И те же Азербайджан и Казахстан в принятии обязательств по проектам такого характера продвинулись настолько далеко, что им сохранять одновременно прежний уровень лояльности к Москве в этом смысле все сложней и сложней. На Западе, образно говоря, все решительней высказываются по такому вопросу. И не только. Сейчас в странах Европейского Союза все настойчивей ставится вопрос принятия конкретных мер по избавлению объединенной Европы от российской энергетической зависимости. И одними только словами дело не ограничивается. Уже наметился переход от разговоров к конкретным шагам по реализации такой задачи.

Информационное агентство Reuters опубликовало материал под названием «Poland, Russia to cut decades-old gas transit ties» — «Польша и Россия прервут многолетние газовые транзитные связи».

В нем утверждается следующее: «Варшава неоднократно заявляла, что не будет покупать российский газ после 2022 года, когда закончится срок действия еще одного долгосрочного соглашения. Вместо него она будет получать трубопроводные газовые поставки из Норвегии и закупать объемы доставляемого танкерами по морю сжиженного природного газа, в том числе из Соединенных Штатов Америки».

Итак, та же Польша полна решимости действовать, а не ограничиваться словами. И она доказывает это принятием конкретных мер. Такой курс Варшавы горячо поддерживается в столицах бывших советских прибалтийских республик, ныне являющихся членами Европейского Союза.

Во-вторых, столь же, а может, еще более решительно настроена Россия. Официальная Москва, как бы отвечая на такого рода вызовы, ведет дело к сворачиванию процесса использования портов Прибалтики для экспорта любых своих товаров. Россия теперь делает упор на развитии своих северных портов и расширении их мощностей, имея в виду и переориентацию главным образом на них в деле танкерной перевозки вывозимой из страны в экспорт нефти и сжиженного газа.

То есть и Запад, и Россия ужесточают свои позиции в вопросах развития транспортных маршрутов для энергоносителей, следующих с востока в Европу. При этом обе стороны имеют виду придание следующим в экспорт из Центральной Азии нефти и газу такое направление, которое должно быть выгодно одной из них и вразрез интересам другой. И теперь названным выше двум государствам этого региона будет очень трудно, а то и невозможно продолжать балансировать так, чтобы и Запад, и Россия оставались довольными ими.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.