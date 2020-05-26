Не спим ночами и не знаем, кому письма писать по поводу дотаций для детсадов – BilimInvest

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Не спим ночами и не знаем, кому письма писать по поводу дотаций для детских садов, заявила вице-президент Ассоциации BilimInvest Кулянда Батырбекова.

«Представители районных департаментов образования говорят, что деньги не дадут. Вчера мы говорили с заместителем акима (Алматинской – КазТАГ) области, в которой принял участие руководитель областного управления образования. Они сказали, что ждут указаний сверху. Мы не спим ночами», — сказала Батырбекова на онлайн-встрече в НПП РК «Атамекен» во вторник.

По ее словам, в Алматинской области в 60 детских садах работает 1,1 тыс. человек.

«Тоже немалая цифра. Сейчас пишем письмо, но при этом не знаем, кому писать. Мы постепенно открываем дежурные группы. У тех же воспитательниц нет денег даже на пропитание, уровень жизни сильно упал, а мужья многих из них остались без работы. Ну, вы и сами знаете, как обстоят дела в сельской местности», — посетовала вице-президент ассоциации.

По ее мнению, санэпидстанция Алматинской области «только тем и занимается, что пишет постановления».

«Даже для дежурных групп нет разрешения. Что нам делать, и почему нам не дают работать? Может, вопрос упирается только в деньги, не понимаю. Все это непонятно», — заявила Батырбекова.