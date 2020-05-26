Бюджетные кредиты на Т70 млрд выданы 2,4 тыс. фермерам РК на весенне-полевые работы

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бюджетные кредиты на Т70 млрд выданы 2,4 тыс. фермерам Казахстана на весенне-полевые работы, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (АПК) выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме Т70 млрд. Средства полностью выданы 2,4 тыс. сельхозпроизводителям республики и направлены на проведение весенне-полевых работ», — сообщил Омаров во вторник на заседании правительства.

Также он отметил, что были выделены Т100 млрд на проведение весенне-полевых работ в рамках программы «Экономика простых вещей».

«По состоянию на 26 мая приняты 331 заявки на сумму Т19,1 млрд», — проинформировал министр.

По его словам, начата работа по осуществлению форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

«Выделены средства в объеме Т24,5 млрд, будет осуществляться закуп таких культур как пшеница, ячмень, масличные культуры и гречиха. В настоящее время принято заявок на Т21,5 млрд», — сказал глава МСХ.

Министр проинформировал, что в качестве обеспечения принимаются гарантии как банков второго уровня, так и социально-предпринимательских корпораций.

«Это позволит решить проблему недостатка ликвидных залогов у фермеров», — аргументировал Омаров.

Он заверил, что для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ используются все имеющиеся ресурсы и инструменты, что дает предпосылки к завершению намеченных работ в оптимальные агросроки.