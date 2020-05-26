Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских

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Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских, сообщает пресс-служба главы государства.

«За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом «Айбын» ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции (ДП) города Алматы министерства внутренних дел; орденом «Айбын» ІІІ степени Абдықанов Дастан Маратжанұлы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции ДП города Алматы министерства внутренних дел», — говорится в указе Токаева во вторник.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским.

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